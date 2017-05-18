الضفة الغربية..مقتل فلسطيني برصاص مستوطن إسرائيلي

أعلنت #وزارة_الصحة الفلسطينية، الخميس، أن شابا فلسطينيا قتل برصاص #مستوطن_إسرائيلي في بلدة حوارة قرب مدينة #نابلس في #الضفة_الغربية.

وأكدت الوزارة في بيان "استشهاد‭‭‭ ‬‬‬الشاب #معتز_بني_شمسة (23 عاما) من بلدة بيتا شرق نابلس بعد أن أطلق مستوطن النار عليه في بلدة حوارة جنوب المدينة".

وقال شهود إن عددا من الشبان أغلقوا الشارع الرئيسي الذي يمر من بلدة حوارة جنوب نابلس ويستخدمه المستوطنون للوصول إلى مستوطنات مجاورة.



وأضافوا أن أحد المستوطنين الذي كان مارا من الشارع لحظة إغلاقه فتح النار على الشبان مما أدى إلى مقتل بني شمسة وإصابة مصور صحافي.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن المصور الصحافي مجدي إشتية أصيب بالرصاص في يده، وأن حالته مستقرة.



ويأتي إغلاق الشارع تلبية لدعوة أطلقها نشطاء للتضامن مع #المعتقلين_الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية الذين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم الثاني والثلاثين احتجاجا على ظروف اعتقالهم.