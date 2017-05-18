الكرملين: بوتين وماكرون اتفقا على مكافحة الإرهاب

تحدث #الرئيس_الروسي #فلاديمير_بوتين للمرة الأولى هاتفيا مع #الرئيس_الفرنسي الجديد #إيمانويل_ماكرون، واتفقا على التعاون في مكافحة #الإرهاب، حسب ما أعلن الكرملين الخميس.

وقال #الكرملين في بيان إن "فلاديمير بوتين هنأ إيمانويل ماكرون على توليه رسميا مهامه وعلى تشكيل حكومة جديدة"، مضيفا أن "الطرفين عبرا عن رغبتهما في تطوير العلاقات الروسية-الفرنسية الودية تقليديا في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية".

ولم يكشف بيان الكرملين الطرف المبادر بالاتصال المذكور.

وقال البيان ان الرئيسين اتفقا على "العمل معا بشأن القضايا الدولية والإقليمية الراهنة بما في ذلك محاربة #الارهاب".

كما أكد بوتين وماكرون على أهمية زيادة التعاون لانهاء الحرب المستمرة منذ ثلاثة أعوام في #اوكرانيا، نظرا لان فرنسا والمانيا تلعبان دوراً رئيسياً كوسطاء في النزاع.

وتشهد العلاقات بين روسيا وفرنسا حالياً توترا نظرا لان باريس لعبت دوراً فعالا في العقوبات التي فرضت على موسكو بسبب الازمة في اوكرانيا.

بوتين يسعى للتهدئة مع باريس

وبعد انتخاب ماكرون في وقت سابق هذا الشهر، حثه بوتين على ردم هوة الخلافات بين البلدين والعمل معا لمواجهة "التهديدات المتزايدة للارهاب والتطرف".

وكان الكرملين يعتبر الى حد ما انه مؤيد لمرشحة اليمين المتطرف #مارين_لوبان التي استقبلها بوتين خلال زيارته المفاجئة الى موسكو قبل الانتخابات.

وما زاد من التوترات هجمات المعلوماتية التي تعرضت لها حملة ماكرون والتي اتهمت موسكو بأنها وراءها. كما اتهم انصار ماكرون الاعلام الروسي الرسمي بمحاولة تشويه صورته.