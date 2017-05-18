شرطة نيويورك: حادثة دهس تايمز سكوير ليست إرهابية

أعلنت #شرطة_نيويورك أن حادثة الدهس التي وقعت، الخميس، في تايمز سكوير وأدت إلى مقتل شخص و19 جريحا ليست إرهابية.

دهست سيارة مسرعة، الخميس، عدداً من المارة في ميدان #تايمز_سكوير بمدينة #نيويورك الأميركية، ما أسفر عن سقوط قتيل و19 جريحاً على الأقل.

وقالت إدارة الإطفاء في نيويورك إن عدد المصابين بلغ 19. فيما ذكر شهود أن الحادث خلف قتيلاً واحداً.

وفي ضاحية #ستاتن_أيلاند في نيويورك تسبب حادث سيارة ثان إلى سقوط قتيل وجرح 5 أشخاص.

وأكدت الشرطة إلقاء القبض على سائق السيارة، مرتكب عملية #الدهس، وتبين أنه سُجن مرتين بسبب القيادة تحت تأثير الكحول.

وقال شهود إن سلوك السائق يؤكد أن الدهس كان عملية "متعمدة"، حيث قاد المهاجم السيارة عكس السير.

وأظهرت صور السيارة المستخدمة في الهجوم، وهي سيارة صغيرة ليست رباعية الدفع أو شاحنة، مثلما حدث في عمليات دهس مماثلة في #بريطانيا و #فرنسا و #ألمانيا.

وفور وقوع الحادث، وصلت سيارات #إسعاف إلى الموقع، وبدأت في نقل الجرحى للمستشفيات.

وكشف البث المباشر عن حالة هلع وذعر بين المارة في موقع الحادث.

وسارعت الشرطة عقب الهجوم إلى إغلاق الشوارع المحيطة بالساحة.

وتايمز سكوير ساحة في وسط نيويورك، وعادة ما تعج بالمارة، وهي وجهة أساسية للسياح في المدينة.

وتعد المنطقة حيوية للغاية، وتضم العديد من مقار الشركات الدولية.