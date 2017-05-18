هل ينضم الناتو إلى التحالف الدولي ضد داعش؟

أوصى رؤساء أركان جيوش دول #الحلف_الأطلسي، الأربعاء، بانضمام هذه الهيئة إلى #التحالف_الدولي ضد تنظيم #داعش، وذلك قبل أسبوع من قمة لقادة دول الحلف تعقد في #بروكسل.

وتحض #الولايات_المتحدة، منذ وقت طويل، الناتو على الانضمام إلى التحالف، مع العلم أن كل دولة على حدة من دول الحلف الـ28 تشارك بشكل فردي في التحالف الدولي.

من جانبه، يكرر الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، منذ وصوله إلى #البيت_الأبيض، مطالبة حلفائه ببذل جهود أكبر في مكافحة #الإرهاب.

وقال الجنرال بيتر بافيل، الذي يترأس اللجنة العسكرية بالحلف الأطلسي، في مؤتمر صحافي، إن "النقاش يتركز اليوم على التالي: +هل سيصبح الحلف الأطلسي عضواً في التحالف الدولي؟+، لا بد أن يتخذ القرار بهذا الشأن خلال اجتماع رؤساء الدول والحكومات" المقرر عقده الخميس الـ25 من أيار/مايو في بروكسل."

وذكر الجنرال بافيل: "بحثنا الأمر مع رؤساء الأركان وتوصيتنا هي أنه يجب أن ينظر الحلف الأطلسي في أن يكون عضواً في هذا التحالف الدولي".

وعندما اجتمعت المستشارة الألمانية، أنجيلا #ميركل، الأسبوع الماضي، مع الأمين العام للحلف الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أبدت مرونة إزاء فكرة انضمام الحلف إلى التحالف الدولي رغم أنها كانت تعارض ذلك حتى الآن.

غير أن ميركل سارعت بالقول أيضاً: "إلا أن ذلك لا يعني بأن النشاطات العسكرية لألمانيا عبر طائرات أواكس للمراقبة مثلاً (المنتشرة في #تركيا ) ستتوسع أو أي شيء من هذا القبيل".

وسبق أن كرر #ستولتنبرغ مراراً أن "تدريب القوات المحلية" قد يكون أفضل مساعدة يمكن أن يقدمها الناتو إلى الدول التي تواجه الإرهابيين".