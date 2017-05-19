كوريا الشمالية.. احتفاء شعبي بعلماء البرنامج الصاروخي

نزل آلاف الأشخاص إلى شوارع #بيونغ_يانغ، لتحية #علماء_البرنامج_الباليستي الوطني، كما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية، الجمعة، بعد 5 أيام على تجربة صاروخ مداه غير مسبوق.

وأجرت #كوريا_الشمالية تجربة ناجحة، الأحد، لإطلاق نوع جديد من الصواريخ، يحمل اسم "هواسونغ-12"، مؤكدة أنه قادر على نقل شحنة نووية.

وعنونت صحيفة "رودونغ سينمون" الناطقة باسم حزب العمال الحاكم: "استقبال شعبي حماسي لجنود علوم الدفاع". ونشرت صورة لأشخاص قالت إنهم باحثون كوريون شماليون.

وتسرع كوريا الشمالية جهودها لصنع #صاروخ باليستي عابر للقارات، يمكنه نقل رأس نووي إلى #القارة_الأميركية.

وأشادت الصحيفة بالباحثين المسؤولين عن الصاروخ الذين أثبتوا للأسرة الدولية "قدرة الدولة النووية القوية المكتفية ذاتياً".

وظهر في صور أخرى سكان يرفعون الأعلام الحمراء، وورودا اصطناعية عند مرور قافلة حافلات تقل الباحثين على ما يبدو، من دون أن تحدد الوكالة المكان الذي يقصدونه.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية إن "شوارع العاصمة بيونغ يانغ سادتها أجواء احتفالية لتحية علماء الدفاع الوطني".

وتمتلك بيونغ يانغ منذ فترة طويلة صواريخ يمكن أن تصل إلى كوريا الجنوبية - صواريخ سكود، التي يبلغ مداها 500 كيلومتر، وإلى اليابان (رودونغ بين 1000 و3000 كيلومتر).

ويمكن أن يصل صاروخ "هواسونغ-12" - بمدى 4500 كيلومتر - إلى القواعد الأميركية في جزيرة غوام في المحيط الهادي.