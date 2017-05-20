إيطاليا: إنقاذ 2121 مهاجراً خلال ساعات في "المتوسط"

أعلن #خفر_السواحل الإيطالي إنقاذ 2121 مهاجرا كانوا على متن قوارب في #البحر_المتوسط في ساعة متأخرة من مساء الجمعة وصباح السبت، فضلا عن انتشال جثة شخص.

وقالت #المنظمة_الدولية_للهجرة إن أكثر من 45 ألفا وصلوا إلى إيطاليا باستخدام القوارب من شمال إفريقيا منذ بداية هذا العام بزيادة تتجاوز 40 في المئة عن عدد الذين وصلوا إلى هذا البلد خلال نفس المدة من العام الماضي.

وأضافت المنظمة أن عدد من لقوا حتفهم في هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر بلغ 1222.

وذكر خفر السواحل أن سفينتين تديرهما منظمتان غير حكوميتين شاركتا في عمليات الإنقاذ بجانب سفينة إسبانية مشاركة في مهمة تابعة للاتحاد الأوروبي.

ولم يوفر خفر السواحل أي تفاصيل عن المهاجرين، لكن معظم االذين يصلون منهم إلى إيطاليا عبر البحر هم من #إفريقيا جنوب الصحراء ومن #بنغلادش، وغالبا ما يدفعون أموالا لمهربين يتخذون من #ليبيا مقرا لهم.