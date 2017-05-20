الأردن: قمم الرياض فرصة تاريخية لمواجهة تحديات الإقليم

قال وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني إن الشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية مهمة، مؤكدا على أن القمة الإسلامية التي تستضيفها #الرياض بحضور الزعماء ستكون فرصة لمناقشة التحديات أولا وللتفاهم حول الخطوط العامة التي ننطلق من خلالها لمواجهة التحديات.

وقال الوزير لـ"العربية.نت" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنعقد في البحر الميت: "نحن ننظر لهذه القمم على أنها فرصة تاريخية بأن يكون هناك تفاهم استراتيجي يتأتى من المنطلقات المشتركة لمواجهة التحديات في الإقليم".

وأضاف أن السعودية وقيادتها للأمتين العربية والإسلامية ودورها الدولي والإقليمي لمحاربة التطرّف والإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي محل تقدير واحترام لكل الدول والشعوب العربية والإسلامية.

وقال: "نحن نرى في القمة فرصة ليستمع الأميركيون للتحديات التي تواجه الإقليم وما هي أطر التعاون المشترك".

وتستضيف #الرياض ثلاثة مؤتمرات قمة اليوم السبت وغداً الأحد، تحت عنوان "العزم يجمعنا"، "سعودية أميركية، وخليجية أميركية، وعربية إسلامية أميركية".

والقمم الثلاث، برؤية واحدة، وهي: "سوياً نحقق النجاح" تستضيفها الرياض، لتأكيد الالتزام المشترك نحو الأمن العالمي والشراكات الاقتصادية العميقة والتعاون السياسي والثقافي البنّاء تحت شعار العزم يجمعنا.

وستناقش ملفات مهمة على مدى يومين كاملين، أهمها مكافحة #الإرهاب وسبل تعزيز العلاقات الدولية للتصدي له.