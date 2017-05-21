الأراضي المحتلة.. إضراب شامل عن الطعام دعماً للأسرى

في اليوم الخامس والثلاثين لإضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام، أعلنت #اللجنة_الوطنية_لإسناد_الإضراب، ولجنة المتابعة العربية العليا في #الأراضي_المحتلة عام 48، أعلنتا إضراباً شاملاً مشتركاً اليوم مساندة للأسرى.

وأوضح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين #عيسى_قراقع أن لجنة إسرائيلية شُكلت للحوار مع المعتقلين المضربين، وفق مصادر من الأسرى في السجون، إضافة إلى اتصالات بين مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين.

وطالب قراقع بوقف التعتيم الإسرائيلي على أخبار المعتقلين المضربين وأوضاعهم الصحية، وحمّل #إسرائيل المسؤولية عن حياة المعتقلين، خاصة أن بعضهم توقف عن شرب الماء منذ أيام.