الرئيس الفرنسي يرحب بإعادة انتخاب روحاني

رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل #ماكرون مساء السبت بفوز نظيره الإيراني حسن #روحاني بولاية ثانية، مشددا على أن باريس "ستسهر بكل يقظة على التطبيق الصارم" من جانب #إيران للاتفاق #النووي.

وقال ماكرون في بيان إن "إعادة انتخاب الرئيس روحاني تعزز #الأمل بأن تطبق حكومته بصرامة الاتفاق التاريخي الموقع في 14 تموز/يوليو 2015 والذي أتاح إيجاد حل دبلوماسي للخلاف #النووي وبدء مرحلة جديدة بين إيران والمجتمع الدولي".

وأضاف أن "فرنسا ستسهر بكل يقظة على التطبيق الصارم لهذا الاتفاق بكل مكوناته".

وإذ نقل الرئيس الفرنسي "تحياته" الى نظيره الايراني "بمناسبة إعادة انتخابه" و"هنأه على حسن سير الانتخابات التي شارك فيها الإيرانيون بكثافة"، أعرب ماكرون في بيانه عن أمله في أن "تؤكد هذه الولاية الجديدة تحسن العلاقات القديمة بين فرنسا وإيران".

وأكد ماكرون أنه سيطلب "من الحكومة الفرنسية العمل بقوة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والعلمية والثقافية مع ايران".

وأوضح الرئيس الفرنسي في بيانه ان "فرنسا الحريصة على تطوير الحوار السياسي مع إيران، تجدد التأكيد على ضرورة ايجاد تسوية عبر الدبلوماسية للنزاعات التي تدمي الشرق الاوسط وهي تدعو إيران الى الانخراط في هذا المسعى".

وحصل روحاني على 57% من الأصوات، محققا بذلك فوزا كبيرا على منافسه الأبرز، المحافظ ابراهيم رئيسي الذي صوت له 38,3 بالمئة من الناخبين، بحسب النتائج الرسمية.