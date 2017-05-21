الشرطة التركية تقتل اثنين يشتبه بانتمائهما لـ"داعش"

قتلت #الشرطة_التركية اثنين للاشتباه بانتمائهما لتنظيم #داعش، في اشتباك وقع خلال مداهمة لشقة في العاصمة #أنقرة أثناء الليل، وفق ما أفادت وكالة الأناضول للأنباء، الأحد.

وتعتقد السلطات، بحسب الوكالة، أن المشتبه بهما كانا يخططان لهجوم، وأن الشرطة ضبطت بنادق وقنابل في الشقة، بعدما حصلت على معلومات من مشتبه به محتجز في #اسطنبول.

ووقعت المداهمة قبل مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة، الأحد، حيث من المتوقع انتخاب الرئيس رجب طيب #أردوغان زعيماً للحزب، بعد أن وافق الأتراك في استفتاء الشهر الماضي على إصلاحات دستورية تمنحه صلاحيات واسعة.

وقال حاكم أنقرة، إرجان توباجا، للأناضول من موقع المداهمة، إن المشتبه به المعتقل، وهو من أذربيجان، لا يزال يخضع للتحقيق في اسطنبول ويعتقد أنه نقل الرجلين إلى أنقرة بالسيارة.