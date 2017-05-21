جلسة مغلقة لمجلس الأمن الثلاثاء حول كوريا الشمالية

أعلن دبلوماسيون أنه من المقرر أن يجتمع #مجلس_الأمن التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، في جلسة مغلقة لمناقشة أحدث تجربة صاروخية لـ #كوريا_الشمالية، وذلك بناء على طلب #أميركا و #اليابان و #كوريا_الجنوبية.



وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخاً باليستياً سقط في المياه قبالة ساحلها الشرقي الأحد في ثاني اختبار لإطلاق صاروخ خلال أسبوع. وقالت كوريا الجنوبية إن هذه التجارب تبدد آمال حكومتها الليبرالية الجديدة للسلام بين الجارتين.



وفرض مجلس الأمن عقوبات على كوريا الشمالية للمرة الأولى في عام 2006 وشدد الإجراءات رداً على خامس تجربة نووية لها ورداً على تجربتين على صاروخين بعيدي المدى. وتهدد بيونغ يانغ بإجراء #تجربة_نووية سادسة.