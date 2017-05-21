واشنطن: بيونغ يانغ أطلقت صاروخا باليستيا متوسط المدى

أكدت واشنطن أن كوريا الشمالية أطلقت "صاروخا باليستيا متوسط المدى". وقال جيش كوريا الجنوبية إن #كوريا _الشمالية أطلقت مقذوفا مجهولا، اليوم الأحد، لكن #وكالة_يونهاب الكورية الجنوبية قالت إن المقذوف لا يعتقد أنه #صاروخ_باليستي عابر للقارات.

وذكر مكتب هيئة الأركان المشتركة بكوريا الجنوبية في بيان أن المقذوف انطلق بعد ظهر اليوم الأحد من موقع قرب #بوكتشانج.

وكانت قيادة الجيش الأميركي في المحيط الهادي قالت الأسبوع الماضي، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا قرب كوسونج، ولكن المسافة التي قطعها الصاروخ لا تتوافق مع صاروخ باليستي عابر للقارات.

وقال متحدث باسم القيادة إنه تم رصد إطلاق الصاروخ عند الساعة 10.30 تقريبا بتوقيت هاواي، وإنه سقط في #بحر_اليابان.

وأضاف "تجري دراسة طراز الصاروخ، والمسافة التي قطعها لا تنطبق على صاروخ باليستي عابر للقارات".