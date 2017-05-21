مقتل 20 شرطياً أفغانياً في هجوم لطالبان على مراكزهم

ذكرت مصادر محلية أن 20 شرطياً أفغانياً قُتلوا، الأحد، في هجوم منسق على مراكزهم في جنوب شرقي #أفغانستان تبنته حركة طالبان.

وقال حاكم زابل بسم الله أفغانمل لوكالة "فرانس برس": "حوالي الساعة 00:01 من فجر اليوم (الأحد) شنت مجموعة من #طالبان مدججة بالسلاح هجوماً منسقاً على حواجز الشرطة في #شاه_جوي" في الولاية الواقعة بجنوب شرقي أفغانستان. وأوضح الحاكم أن "الهجوم استمر أربع ساعات".

وقال مسؤول في المنطقة طالباً التكتم على هويته إن 15 شرطيا جرحوا أيضا في تلك الهجمات.

وأضاف المصدر أن "عناصر طالبان شنوا هجمات منسقة في مجموعات على ستة حواجز للشرطة، وتم إرسال تعزيزات على الفور. قتل 20 شرطياً خلال المعارك وأصيب 15 آخرون".

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن عناصر الشرطة الذين تعرضوا للهجوم اتصلوا بصحافيين لإبلاغهم بالهجوم لأنهم لم يتمكنوا من الاتصال بالمسؤولين عنهم.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن هذه العملية على موقعها في شبكة الإنترنت، مؤكدةً أنها تندرج في "إطار عملية منصور".