إضراب عام في الضفة مع دخول إضراب الأسرى يومه الـ36

تشهد الضفة الغربية اليوم الاثنين إضراباً شاملاً دعماً لمئات #الأسرى_الفلسطينيين في #السجون_الإسرائيلية الذين دخلوا يومهم الـ36 في إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجاً على ظروف اعتقالهم.

وأغلقت المحال التجارية أبوابها وتعطلت المواصلات العامة وامتنع الموظفون عن الذهاب لأماكن عملهم في القطاعين الحكومي والخاص تلبية لدعوة من لجنة وطنية لمساندة إضراب #الأسرى عن الطعام.

وعمل شبان منذ ساعات الصباح الأولى على إغلاق عدد من الشوارع الرئيسية المؤدية إلى مدينة #رام_الله في #الضفة الغربية.

وقال نشطاء إنهم يستعدون لتنظيم مسيرة باتجاه حاجز #قلنديا جنوب مدينة #القدس عند ظهر اليوم مساندة للمعتقلين المضربين عن الطعام.

وبدأ مئات المعتقلين الفلسطينيين إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 17 إبريل/نيسان بقيادة مروان #البرغوثي (59 عاما) عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمسجون منذ 16 عاما والصادرة بحقه خمسة أحكام بالسجن المؤبد.

ويطالب المعتقلون بتحسين ظروف حبسهم إضافة إلى إنهاء #الاعتقال_الإداري وسياسة العزل وترتيب زيارات والسماح بإدخال كتب وتركيب هاتف عمومي للاتصال بذويهم.

وشهدت #الأراضي_الفلسطينية يوم الجمعة مواجهات واسعة شملت عدة مناطق في الضفة الغربية وعلى حدود قطاع #غزة أصيب خلالها عشرات بالرصاص الحي والمطاطي وحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.