الخارجية التركية تستدعي السفير الأميركي بأنقرة

قالت وزارة #الخارجية_التركية، اليوم الاثنين، إنها قامت باستدعاء #السفير_الأميركي لدى #أنقرة، اليوم الاثنين، وذلك للاحتجاج على معاملة مسؤولين أمنيين أتراك خلال زيارة رسمية للولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وكانت واشنطن قد عبرت لأنقرة عن "قلقها البالغ"، الأسبوع الماضي، بشأن #مواجهات نشبت بالشارع بين #محتجين وأفراد الأمن التركي خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان إلى العاصمة الأميركية #واشنطن.

وأعلنت الخارجية التركية في بيان أنها استدعت السفير الأميركي جون باس وسلمته "احتجاجا خطيا وشفويا".

ووقعت خلال الزيارة اشتباكات دامية أمام منزل السفير التركي بعد لقاء أردوغان بنظيره الأميركي دونالد #ترمب.

وقال المسؤولون الأميركيون إن حراس أردوغان الشخصيين هاجموا مجموعة صغيرة من المتظاهرين المؤيدين للأكراد تجمعوا خارج المبني في حادثة أثارت عاصفة من الجدل.

وألقت تركيا باللوم على أنصار #حزب_العمال_الكردستاني المحظور الذين أشارت إلى أنهم استفزوا أتراكا مؤيدين لأردوغان يقيمون في الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق احتجت تركيا بشأن "التصرفات العدوانية وغير المهنية التي وقعت".

واتهمت الوزارة عناصر الأمن الأميركيين بالتصرف بطريقة "مخالفة للقواعد والممارسات الدبلوماسية (...) تجاه فريق الحماية المقرب" من وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أمام مبنى تابع للسفارة التركية في واشنطن.

وأضافت "تم الطلب رسميا من السلطات الأميركية إجراء تحقيق كامل في هذه الحادثة الدبلوماسية وتقديم التفسير الضروري" بشأنها.

وأفادت السفارة أنها أبلغت باس بوجود "ثغرات أمنية" خلال زيارة أردوغان، منتقدة "عدم قدرة السلطات الأميركية على اتخاذ الاجراءات الوقائية الكافية في كل مرحلة من مراحل البرنامج الرسمي" للرئيس.

إلا أن الوزارة ذكرت أنها أكدت للسفير الأميركي أن ذلك لا يترك أثرا على "الزيارة الناجحة والهامة" التي قام بها أردوغان إلى واشنطن.

وكان السناتور في مجلس الشيوخ الأميركي جون ماكين دعا إلى طرد سفير أنقرة من واشنطن بعد العراك الذي حدث.

وقال ماكين الخميس "إنهم حراس أردوغان. لقد اصدر أحدهم أمرا لهم بالخروج والاعتداء بالضرب على متظاهرين مسالمين. ينبغي ان تكون هناك عواقب وخصوصا التعرف الى هؤلاء وملاحقتهم امام القضاء".