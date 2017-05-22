دعوات إيطالية - فرنسية لتحرك أوروبي متكامل بشأن الهجرة

دعا الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل #ماكرون إلى زيادة التكامل بين دول #الاتحاد_ الأوروبي للتصدي لأزمة #الهجرة.

وقال ماكرون: "إن أعضاء الاتحاد لم يولوا الاهتمام الكافي بتحذيرات إيطاليا من العبء المتنامي لهذه الأزمة".

وقبيل عشاء عمل مع رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني، كرر ماكرون رغبته في العمل بصورة سريعة داخل الاتحاد الأوروبي لتعزيز القواعد لحماية العاملين من الإغراق الاجتماعي وتحسين اللوائح بشأن المشتريات العامة.

وفي إشارة إلى إيطاليا، التي استقبلت أكثر من 45 ألف شخص وصلوا بالقوارب من شمال #إفريقيا منذ بداية هذا العام وحده، قال الرئيس الفرنسي إن الاتحاد الأوروبي عليه أيضا أن يجد طريقة لتحسين عملية اقتسام أعباء التدفق الكبير للمهاجرين عبر البحر #المتوسط في السنوات الأخيرة.

وشهد الاتحاد الأوروبي وصول نحو 1.6 مليون لاجئ ومهاجر من الشرق الأوسط وإفريقيا وما وراءهما إلى شواطئه بين 2014 و2016.

ووصل معظم من قدموا في بادئ الأمر في قوارب متهالكة إلى #اليونان لكنهم يتوجهون حاليا إلى إيطاليا. ولقي كثيرون حتفهم في البحر.

وقال ماكرون "لم نستمع جيدا للتحذيرات التي أرسلتها لنا إيطاليا. أريد أن نبحث إصلاحا حقيقيا لحق اللجوء ولقواعدنا الحالية لزيادة حماية تلك الدول الأكثر عرضة لضغط المهاجرين".

وحث جينتيلوني الاتحاد الأوروبي على وضع سياسة مشتركة بشأن الهجرة، ودعا كذلك منطقة اليورو إلى التحرك صوب وحدة مالية ومصرفية.

وأضاف "لن تكون عملية سريعة لكن من المهم أن نتمكن من البدء وأن نذهب في الاتجاه الصحيح".

ويأتي لقاء ماكرون مع جينتيلوني بعد لقاء مع المستشارة الألمانية أنغيلا #ميركل في برلين يوم الاثنين الماضي لوضع خريطة طريق لزيادة تكامل الاتحاد الأوروبي.

كما التقى أيضا برئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك يوم الأربعاء في #باريس.