لقاء فرنسي روسي في 29 مايو

يستقبل الرئيس الفرنسي، إيمانويل #ماكرون، في 29 أيار/مايو، نظيره الروسي، فلاديمير #بوتين، في قصر فرساي لمناسبة معرض عن زيارة القيصر بطرس الأكبر لفرنسا في 1717، وفق ما أعلن مكتب ماكرون الاثنين.

وتأتي الزيارة بعد ثلاثة أسابيع من انتخاب ماكرون وسبعة أشهر من إلغاء بوتين زيارة كانت مقررة إلى باريس لافتتاح مجمع كنيسة روسية قرب برج إيفل إثر سجال بينه وبين الرئيس الفرنسي السابق، فرنسوا #هولاند، الذي قال حينها إن القصف الروسي لمدينة #حلب السورية قد يرقى إلى جرائم حرب.

وكان السفير الروسي لدى باريس، ألكسندر أورلوف، قد قال الجمعة، إن لدى موسكو "نظرة إيجابية" حيال ماكرون، واصفاً إياه بأنه "ذكي جداً وواقعي وبراغماتي".

وذكر أورلوف في اجتماع لكبار رجال الأعمال: "لا أعتقد أنه إيديولوجي بشكل كبير مقارنة بأسلافه. لدينا فرص أكبر من السابق للمضي قدماً معه".

وتعرضت حملة ماكرون الانتخابية لهجمات إلكترونية متكررة اتهم المقربون منه #الكرملين بتدبيرها لشن "حملة تشويه" بحقه.