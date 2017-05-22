مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي على حاجز بالضفة

قُتل فلسطيني برصاص #جيش_الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، حسب ما أعلنته #الشرطة_الإسرائيلية التي تحججت بأن الشاب حاول طعن ضباط حرس الحدود على حاجز بلدة #ابو_ديس في #الضفة الغربية المحتلة.

وزعمت المتحدثة باسم #الشرطة_الإسرائيلية لوبا السمري أن الشاب ركض "في اتجاه الجنود وسحب سكينا في محاولة لطعن أحدهم في نقطة تفتيش" بابو ديس شمال شرق مدينة #بيت_لحم، مضيفةً أن #الجيش_الإسرائيلي أطلق النار عليه "لشل حركته ولاحقا أعلنت الطواقم الطبية مصرع المشتبه به" في المكان.

وقالت الشرطة بأن الفلسطيني "قاصر من مدينة بيت لحم"، مشيرةً إلى عدم وجود أي إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين.

بدوره، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني مقتل الشاب.

