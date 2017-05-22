20 جريحاً بانفجار استهدف مستشفى عسكرياً في بانكوك

انفجرت #قنبلة صغيرة في مستشفى عسكري في #بانكوك، اليوم الاثنين، ما أسفر عن سقوط أكثر من 20 قتيلاً، في يوم الذكرى السنوية الثالثة على #الانقلاب العسكري في #تايلاند.

وقال المسؤول في الشرطة، سريفارا رانغسيبراهماناكول لصحافيين: "حسب العناصر الأولى للتحقيق يمكنني القول إنها قنبلة. وهناك أكثر من 20 جريحا".

ووقع #الانفجار في صالة الانتظار في المستشفى حيث ينتظر المرضى وعائلات العسكريين والمدنيون لتسلم الأدوية.

وأعلن المستشفى أنه لم يتم إخلاء المستشفى لأن الانفجار صغير.

ووقع الانفجار في الذكرى الثالثة للانقلاب الذي استولى فيه العسكريون على السلطة، وقاموا بالحد من الحريات المدنية، وأخمدوا أي محاولة للمعارضة.