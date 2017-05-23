ألمانيا: على إيران الكف عن دعم الإرهاب

دعت #ألمانيا #إيران إلى الكف عن دعم الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط ووقف إمداد الميليشيات في #العراق و #سوريا.

كما حثت طهران على اعتماد سياسة الحوار والسلام مع الدول العربية بدل دعم الإرهاب.

ووفقاً لإذاعة "دويتشه فيليه"، فقد قال وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابرييل، الاثنين، إن على إيران وقف دعمها لجماعات مسلحة في سوريا والعراق تساهم في زعزعة استقرار الشرق الأوسط، إذا أرادت علاقات طيبة مع الغرب".

وأكد غابرييل، خلال مؤتمر صحافي، مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان أمس الاثنين، أن إيران تلعب دوراً صعباً في الكثير من الصراعات في المنطقة خاصة في العراق وسوريا".

وشدد وزير الخارجية الألماني على أنه "من الضروري توجيه رسالة واضحة لطهران مفادها أن ألمانيا ودول الغرب الأخرى، تتوقع من إيران أن تتصرف بمسؤولية في المنطقة وتدعم سياسات السلام وليس الإرهاب"، في إشارة إلى إعادة انتخاب الرئيس الإصلاحي حسن روحاني.

ولفت غابريل إلى أنه "عندما سيحدث ذلك ستعود الثقة بهذه البلاد كأرضية ملائمة للاستثمار".

وتأتي مطالبة ألمانيا لإيران بوقف دعم الإرهاب، بعيد البيان السعودي - الأميركي المشترك بمناسبة اختتام زيارة الرئيس الأميركي دونالد #ترمب إلى #الرياض، الاثنين والذي أكد على "ضرورة احتواء تدخلات إيران الشريرة وإشعالها الفتن الطائفية، وضرورة مراجعة بعض بنود الاتفاق النووي مع إيران".

كما أكد البيان على أن تدخلات إيران تمثل خطراً على المنطقة والعالم"، مشددا على أن " برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية لا يشكل تهديداً على دول الجوار فحسب، بل يشكل تهديداً مباشراً لأمن جميع دول المنطقة والأمن الدولي".