استنفار أمني في بروكسل.. وترمب بقمة الناتو لأول مرة

استبقت السلطات الأمنية البلجيكية اعتداء #مانشستر بتعبئة قوات أمنية إضافية من أجل تأمين حماية #قمة #حلف_شمال_الأطلسي والتي سيحضرها لأول مرة الرئيس الأميركي دونالد #ترمب، حيث يصل مساء الأربعاء. وأكد وزير الداخلية يان يانبون أن السلطات الأمنية تتابع عن كثب تطورات الوضع الأمني بعد اعتداء مانشستر، لكنها لم تغير في مستوى التأهب الأمني المتواصل عند الدرجة الثالثة.

وتقتضي الدرجة الثالثة إمكانية الاعتداء الإرهابي. وقال رئيس بلدية مدينة #بروكسل إن السلطات الأمنية "اتخذت أقصى الإجراءات الأمنية تمهيدا لاستضافة قمة حلف شمال الأطلسي يوم الخميس في بروكسل".

وقال ايفون مايير إن السلطات الأمنية تعتمد كافة الخيارات الممكنة، منها افتراض الاعتداء، "ونشرت أكثر من 4000 رجل أمن" لحماية القمة. ولا تستبعد الجهات المختصة أي سيناريو أمني منذ #تفجيرات المطار ومحطة المترو في 22 مارس 2016. وقال مايير إن السلطات الأمنية "تقوم منذ اعتداءات بروكسل باختبار كافة السيناريوهات، منها الاعتداء الإرهابي، وقد وضعت كافة الخطط الأمنية والإسعافية اللازمة لأي طارئ.

التحكم في برج المراقبة

ويصل الرئيس الأميركي، مساء الأربعاء، للمشاركة في أشغال قمة حلف #الناتو يوم الخميس. وذكرت مصادر بلجيكية أن طائرات "إف 16" تابعة للقوات الجوية البلجيكية قد ترافق طائرة الرئيس الأميركي. وكشفت المصادر أن السلطات المعنية بأمن الرئيس الأميركي "ستضع وحدة اتصالات داخل برج المراقبة في مطار بروكسل للتحكم في سير الملاحة الجوية.

ومع اقتراب طائرات الرئيس ترمب، ستقفل أجهزة الأمن الأميركية أجواء بلجيكا أمام الملاحة الجوية مدة نصف ساعة تقريبا. وقررت سلطات المدينة وقف حركة المرور في محيط السفارة الأميركية وسط العاصمة بروكسل وفي الشوارع التي سيعبرها موكب ترمب. ويتضمن برنامج الوفد الأميركي زيارة متحف "ماغريت" ومحلات "ديلفو" المتخصصة في صنع حقائب النساء. وعكس الرئيس بوش الابن والرئيس باراك أوباما، فإن الرئيس ترمب لن يلقي خطابا أمام المسؤولين والنخبة في المدينة.

وقبل توجهه إلى مقر حلف الناتو حيث سيشارك في تدشين المقر الجديد للحلف يوم الخميس، من المقرر أن يعقد الرئيس ترمب اجتماعا مع رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، ورئيس المفوضية الأوروبية في مقر السفارة الأميركية في بروكسل. كما سيجتمع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول طاولة الغداء في مقر الإقامة أو في أحد المطاعم في بروكسل، والذي لم يعلن عنه بعد.

9 آلاف متظاهر

ويتزامن هبوط طائرة الرئيس ترمب، عصر الأربعاء، مع انطلاق #مظاهرة #مناهضة لزيارته في وسط المدينة. وتتوقع السلطات مشاركة نحو 9000 متظاهر. وأطلقت مبادرة المظاهرة في مواقع التواصل الاجتماعي من قبل طلاب من جامعة بروكسل وجامعة غانت في شمال البلاد. وحظيت المبادرة بدعم مسؤولين سياسيين ينتقدون سياسة الرئيس الأميركي. وفي المقابل فقد حظرت سلطات بلدية بروكسل تنظيم مظاهرة مساندة للرئيس التركي رجب طيب #أردوغان. وفسر رئيس البلدية ايفون مايير حظر المظاهرة بظروف التعبئة الأمنية خلال قمة حلف الناتو، وتفادي احتمال نشوب مواجهات بين أنصار الرئيس التركي ومناهضيه أمام فندق إقامته في وسط المدينة.