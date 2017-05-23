لندن.. فتح محطة فيكتوريا بعد إغلاقها بسبب عبوة مريبة

أعادت الشرطة البريطانية الثلاثاء فتح محطة فيكتوريا كوتش والشوارع المحيطة بها بعد أن أغلقتها في وقت سابق اليوم بسبب عبوة مريبة.

وقال متحدث باسم شرطة لندن "تبين الآن سلامة العبوة المريبة التي جرى الإبلاغ عنها في محطة فيكتوريا كوتش... نشكركم على صبركم".

وكانت لندن شهدت تأهباً أمنياً في الصباح بعد أن أعلنت الشرطة إخلاء محطة فيكتوريا كوتش للقطارات، بعد الاشتباه بوجود طرد مشبوه، وإغلاق الطرق المؤدية إلى قصر #باكينغهام ومحطة القطارات.

وقال متحدث باسم شرطة #لندن "يجري فحص عبوة مريبة"، من دون أن يضيف مزيداً من التفاصيل.

إلى ذلك، طلبت الشرطة البريطانية من الكافة المواطنين على حسابها على تويتر، عدم التوجه إلى محطة فيكتوريا كوتش.

Avoid Victoria coach station due to ongoing incident #WeStandTogether — Westminster Police (@MPSWestminster) May 23, 2017

وعمدت إلى تطويق المكان، لاسيما أن هذا الاشتباه يأتي بعد ساعات على هجوم انتحاري دامٍ، استهدف مساء الاثنين حفلاً للمغنية الأميركية، أريانا غراندي، حاصداً 22 قتيلاً بينهم أطفال وأكثر من 59 جريحاً.