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تغريدة بعلم داعش أعلنت هجوم مانشستر قبل وقوعه

المصدر: دبي - حسام عبد ربه
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بث حساب مجهول على موقع " #تويتر "، الاثنين، تغريدة عن هجوم #مانشستر في #بريطانيا قبل 4 ساعات من الهجوم الذي أوقع 22 قتيلا و50 جريحا.

وجاءت التغريدة مرفقة بعلم #تنظيم_داعش الإرهابي، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الدامي حتى الآن.

ونشر الحساب التغريدة الساعة 6:32 مساء الاثنين، قبل 4 ساعات من الهجوم، وجاء نص التغريدة: "هل نسيتم تهديدنا؟ هذا هو الإرهاب العادل"، بحسب نص التغريدة، نقلا عن صحيفة "ديلي إكسبريس".

وأرفق المغرد وسوما لكلمات #ساحة_مانشستر، والدولة الإسلامية وبريطانيا.

الحساب المجهول نشر علم داعش مع وسم موقع التفجير قبل وقوعه الحساب المجهول نشر علم داعش مع وسم موقع التفجير قبل وقوعه

ووقع الهجوم في حفل غنائي كانت تحييه المغنية الأميركية #أريانا_غراندي في مدينة #مانشستر شمالي إنجلترا.

وأعلنت الشرطة البريطانية أن الهجوم #انتحاري، وأن المهاجم قتل بينما كان يفجر عبوة ناسفة، من دون الكشف عن هويته.

وقال قائد شرطة مانشستر، إيان هوبكينز: "نعتقد أن الهجوم نفذه رجل واحد".

ولم يعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم، ولكن أنصاره احتفوا بالتفجير على مواقع #التواصل_الاجتماعي.

كلمات دالّة

#أريانا, #مانشستر, #أريانا غراندي, #تويتر, #بريطانيا, #تنظيم داعش, #ساحة مانشستر, #انتحاري, #التواصل الاجتماعي

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