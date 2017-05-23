تغريدة بعلم داعش أعلنت هجوم مانشستر قبل وقوعه

بث حساب مجهول على موقع " #تويتر "، الاثنين، تغريدة عن هجوم #مانشستر في #بريطانيا قبل 4 ساعات من الهجوم الذي أوقع 22 قتيلا و50 جريحا.

وجاءت التغريدة مرفقة بعلم #تنظيم_داعش الإرهابي، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الدامي حتى الآن.

ونشر الحساب التغريدة الساعة 6:32 مساء الاثنين، قبل 4 ساعات من الهجوم، وجاء نص التغريدة: "هل نسيتم تهديدنا؟ هذا هو الإرهاب العادل"، بحسب نص التغريدة، نقلا عن صحيفة "ديلي إكسبريس".

وأرفق المغرد وسوما لكلمات #ساحة_مانشستر، والدولة الإسلامية وبريطانيا.

ووقع الهجوم في حفل غنائي كانت تحييه المغنية الأميركية #أريانا_غراندي في مدينة #مانشستر شمالي إنجلترا.

وأعلنت الشرطة البريطانية أن الهجوم #انتحاري، وأن المهاجم قتل بينما كان يفجر عبوة ناسفة، من دون الكشف عن هويته.

وقال قائد شرطة مانشستر، إيان هوبكينز: "نعتقد أن الهجوم نفذه رجل واحد".

ولم يعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم، ولكن أنصاره احتفوا بالتفجير على مواقع #التواصل_الاجتماعي.