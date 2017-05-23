منفذ هجوم مانشستر سلمان العبيدي.. داعشي ليبي

أعلنت السلطات البريطانية، الثلاثاء، أن منفذ #هجوم_مانشستر هو #سلمان_العبيدي، ويبلغ من العمر 22 عاما، وهو مواطن #بريطاني من أصل #ليبي. ولقي 22 شخصا، بينهم أطفال، مصرعهم في تفجير حفل غنائي مساء الاثنين.

وقال مفوض الشرطة، إيان هوبكينز، في تصريح للصحافيين: "أؤكد أن الشخص الذي يشتبه بأنه ارتكب العمل الفظيع الليلة الفائتة تم التعرف إليه واسمه سلمان العبيدي". وأضاف: "أولويتنا تبقى معرفة ما إذا تصرف منفردا أو ضمن شبكة".

وأكدت مصادر إعلامية بريطانية أنه داعشي من أصل ليبي، من مواليد عام 1994. وهو من سكان #لندن ، وسافر من العاصمة البريطانية، وتحديدا محطة فيكتوريا، إلى #مانشستر بالقطار لتنفيذ هجومه الانتحاري.

ووالدة الانتحاري تدعى سامية وتبلغ من العمر 50 عاما، ووالده يسمّى رمضان عابدي، ضابط أمن سابق في ليبيا، وولدا في ليبيا، وهما ينحدران من قبيلة #العبيدات الواقعة غرب ليبيا، وهاجرا في البداية إلى لندن هربا من بطش نظام معمر القذافي، قبل أن ينتقلا إلى منطقة فالوفيلد في جنوب مانشستر حيث عاشا لمدة 10 سنوات على الأقل أنجبا خلالها سلمان العبيدي وأخوين آخرين وأخت واحدة.

وبحسب صحيفة "الغارديان"، قامت الشرطة، الثلاثاء، بمداهمة منزل في هذا الحي وأجرت عملية "تفجير مضبوطة" لدخوله. وفتش المحققون أيضا منزل شقيق المشتبه به في جنوب مانشستر. وأضافت الصحيفة أن الشقيقين كانا يرتادان #مسجد #ديدزبوري المحلي.

وأعلن تنظيم داعش ، الثلاثاء، مسؤوليته عن الاعتداء الذي أوقع 22 قتيلا بينهم طفلة في الثامنة وأولاد آخرون.

ماي: كلنا مع مانشستر

وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية، #تيريزا_ماي ، الثلاثاء، في وقت سابق، أن الشرطة البريطانية تعرف هوية منفذ هجوم مانشستر الذي ضرب حفلا غنائيا مساء الاثنين، في "مانشستر مارينا" وأوقع 22 قتيلاً و50 جريحاً، ولكنها امتنعت عن الإعلان عن اسمه .

ووصفت ماي العملية بالمقيتة والبشعة، وأكدت "كلنا نقف مع أهل مانشستر في هذا اليوم العصيب".

وأضافت في مؤتمر صحافي "دوريات متواصلة ودرجة التهديد عالية، والتهديد الإرهابي ما زال مرتفعاً، ونشرنا أفراد الشرطة في كل مكان, أدعو إلى الحذر".

وأعلنت ماي تعليق الحملة الانتخابية في بريطانيا.

هذا ودانت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الثلاثاء، "الاعتداء الإرهابي المروّع" الذي وقع في #مانشستر وكانت تحييه المغنية الأميركية #أريانا_غراندي .

وقالت ماي "نعمل على كشف كل تفاصيل الحادث، الذي تتعامل الشرطة معه على أنه اعتداء إرهابي مروّع". كما أبدت رئيسة الوزراء البريطانية تعاطفها مع عائلات الضحايا.

وأضاف "نعطي الأولوية لمعرفة ما إذا كان تصرف بمفرده أم ضمن شبكة، يمكنني أن أؤكد أن المهاجم لقي حتفه في قاعة مانشستر أرينا للاحتفالات، نعتقد أن المهاجم كان يحمل عبوة ناسفة فجّرها ليتسبب في هذا العمل الوحشي".

