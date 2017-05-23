تيريزا ماي: لا انقسامات داخل حكومتي

نفت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا #ماي، الاثنين، عدم تأييد كبار وزرائها هدفاً بخفض #الهجرة إلى عشرات الآلاف، رافضة بذلك تقريراً عن وجود انقسام داخل حكومتها بشأن إحدى القضايا التي دفعت #بريطانيا للتصويت للخروج من #الاتحاد _الأوروبي.

وسألت ماي في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عما إذا كان وزير المالية السابق، جورج أوزبورن، محقاً عندما قال إن لا أحد من أعضاء الحكومة يؤيد هذا الهدف، فقالت "لا".

وقال: "هذا الهدف المتعلق بالهجرة هو هدف لنا على مدى سنوات، منذ 2010 الناس يؤيدون هذا الهدف الخاص بالهجرة وما يؤيدونه هو وجهة نظر #الشعب_البريطاني".