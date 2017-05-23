بعد هجوم مانشستر.. سماع دوي انفجار عند مركز تجاري

أعادت الشرطة البريطانية، الثلاثاء، افتتاح مركز "آرنديل" التجاري في #مانشستر شمالي إنجلترا، بعد اعتقال شخص بداخله عمره 23 عاما على علاقه بهجوم مانشستر مارينا.

وبحسب شاهد عيان أكد لـ"رويترز" أنه شاهد العشرات يهرعون من المركز، فيما قال آخرون إنهم سمعوا دوياً هائلاً في المركز، في حين أعلنت الشرطة إغلاق المركز قبل أن تعيد افتتاحه.

وأعلنت شرطة مانشستر أنها تتعامل مع حادث في مركز آرنديل التجاري.

جاء ذلك بعد ساعات من حادث انتحاري مروع وقع مساء الاثنين في حفل غنائي، كانت تحييه المغنية الأميركية #أريانا غراندي في مدينة #مانشستر شمالي إنجلترا، خلف 22 قتيلاً بينهم أطفال، و50 جريحاً.

هذا وأعلنت الشرطة البريطانية أن #الهجوم_انتحاري، والمهاجم قتل بينما كان يفجر #عبوة_ناسفة، من دون الكشف عن هويته، ويجري العمل على معرفة إن كان له شركاء، مشيرة إلى أنه كان يحمل متفجرات.

وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أن الشرطة البريطانية تعرف هوية منفذ هجوم مانشستر مارينا، ولكن لن يتم الإعلان عن اسمه الآن.

وتعتبر #مانشستر_أرينا حيث وقع الانفجار، أكبر قاعة احتفالات مغلقة في أوروبا، افتتحت في 1995 وتستضيف حفلات موسيقية وأحداثاً رياضية.