سيول تطلق أعيرة تحذيرية صوب الحدود مع الشمال

أكد مسؤول عسكري أن جيش #كوريا_الجنوبية أطلق، اليوم الثلاثاء، أعيرة تحذيرية باتجاه جسم مجهول، كان يحلق فوق الحدود مع #كوريا_الشمالية.



وأضاف المسؤول أن الجيش يحاول معرفة ماهية ذلك الجسم.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الجيش أطلق على الجسم المذكور نحو 90 طلقة من طلقات #الأسلحة_الآلية.

والاثنين، أكدت #بيونغ_يانغ أنها أجرت تجربة "ناجحة" على إطلاق #صاروخ_باليستي متوسط المدى.

وأشارت عاصمة كوريا الشمالية إلى أن #الصاروخ بات جاهزاً لاستخدامه في #عمليات_عسكرية، نقلا عن وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

وقالت الوكالة إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون أشرف بنفسه على التجربة الصاروخية.