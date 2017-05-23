سيول تطلق أعيرة تحذيرية صوب الحدود مع الشمال

أكد مسؤول عسكري أن جيش #كوريا_الجنوبية أطلق، اليوم الثلاثاء، أعيرة تحذيرية باتجاه جسم مجهول، كان يحلق فوق الحدود مع #كوريا_الشمالية.
وأضاف المسؤول أن الجيش يحاول معرفة ماهية ذلك الجسم.
وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الجيش أطلق على الجسم المذكور نحو 90 طلقة من طلقات #الأسلحة_الآلية.
والاثنين، أكدت #بيونغ_يانغ أنها أجرت تجربة "ناجحة" على إطلاق #صاروخ_باليستي متوسط المدى.
وأشارت عاصمة كوريا الشمالية إلى أن #الصاروخ بات جاهزاً لاستخدامه في #عمليات_عسكرية، نقلا عن وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.
وقالت الوكالة إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون أشرف بنفسه على التجربة الصاروخية.