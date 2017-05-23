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شاهد لحظات الذعر الأولى لانفجار حفل أريانا في مانشستر

المصدر: دبي- العربية.نت
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استهدفت عملية انتحارية مساء الاثنين حفلا غنائيا، كانت تحييه المغنية الأميركية، أريانا غراندي ariana# في مانشستر.

وأظهرت فيديوهات نشرت على مواقع التواصل لحظة وقوع الهجوم الانتحاري الذي نفذه رجل واحد بحسب ما أعلنت شرطة مانشستر الثلاثاء، حيث بدت حالة من الذعر بين الحضور الذين كانوا متواجدين في الحفلة الغنائية.

وكانت #شرطة_مانشستر أعلنت عن وقوع 22 قتيلاً بينهم أطفال ونحو 59 جريحاً في انفجار #مانشستر . ووفق المعلومات المتوافرة فإن الهجوم الانتحاري وقع عند الباب الرئيسي للقاعة، حيث كان الناس يتوافدون لمغادرة الحفل.

وتعتبر #مانشستر_أرينا حيث وقع الهجوم، أكبر قاعة احتفالات مغلقة في أوروبا، افتتحت في 1995، وتستضيف حفلات موسيقية ضخمة وأحداثاً رياضية.

يذكر أن جمهور المغنية الأميركية أريانا، جمهور شاب نسبياً، وغالباً ما يحضر حفلاتها العديد من المراهقين. وإثر الانفجار نشر العديد من المغردين البريطانيين صوراً لمفقودين كانوا في الحفل، ولم يعرف عنهم شيئاً.

كلمات دالّة

#ariana, #شرطة مانشستر, #مانشستر, #مانشستر أرينا

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