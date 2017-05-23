شاهد لحظات الذعر الأولى لانفجار حفل أريانا في مانشستر

استهدفت عملية انتحارية مساء الاثنين حفلا غنائيا، كانت تحييه المغنية الأميركية، أريانا غراندي ariana# في مانشستر.

وأظهرت فيديوهات نشرت على مواقع التواصل لحظة وقوع الهجوم الانتحاري الذي نفذه رجل واحد بحسب ما أعلنت شرطة مانشستر الثلاثاء، حيث بدت حالة من الذعر بين الحضور الذين كانوا متواجدين في الحفلة الغنائية.

VIDEO: Chaos at UK's Manchester Arena after Ariana Grande concert blast; police treating as 'terror'. https://t.co/s91o4ziTD8 pic.twitter.com/5uELuq7jWz — Reuters Top News (@Reuters) May 23, 2017

وكانت #شرطة_مانشستر أعلنت عن وقوع 22 قتيلاً بينهم أطفال ونحو 59 جريحاً في انفجار #مانشستر . ووفق المعلومات المتوافرة فإن الهجوم الانتحاري وقع عند الباب الرئيسي للقاعة، حيث كان الناس يتوافدون لمغادرة الحفل.

This Video shows moment when the bomb detonated at Ariana Grande's concert in #Manchester Arena #PrayForManchester pic.twitter.com/QhPGE70jK6 — Ariana World Update (@Arianaworldupd2) May 23, 2017

وتعتبر #مانشستر_أرينا حيث وقع الهجوم، أكبر قاعة احتفالات مغلقة في أوروبا، افتتحت في 1995، وتستضيف حفلات موسيقية ضخمة وأحداثاً رياضية.

WATCH: People flee Manchester Arena after blast kills at least 19 at Ariana Grande concert in UK. https://t.co/eKFlVVooWF pic.twitter.com/4wfBFPIuHP — Reuters Top News (@Reuters) May 23, 2017

يذكر أن جمهور المغنية الأميركية أريانا، جمهور شاب نسبياً، وغالباً ما يحضر حفلاتها العديد من المراهقين. وإثر الانفجار نشر العديد من المغردين البريطانيين صوراً لمفقودين كانوا في الحفل، ولم يعرف عنهم شيئاً.