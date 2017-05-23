صورة "آسيوي" اعتقلوه اشتباهاً بتورطه في عملية مانشستر

الشاب الذي اعتقلوه صباح اليوم، اشتباهاً بتورطه في #مجزرة_مانشستر" التي سقط فيها 22 قتيلاً و59 جريحاً ليل أمس بالمدينة، هو "آسيوي" الهوية والملامح، وألقى القبض عليه ضباط من قسم #مكافحة_الإرهاب في الشرطة البريطانية، ممن كان بعضهم ملثم الوجه حين أوقفوه في شارع قرب منزل يقيم فيه بضاحية Chorlton البعيدة 8 كيلومترات عن وسط مانشستر.

وصرخ به: "انبطح على الأرض"

أحد الشهود، وهو أيضاً آسيوي عمره 48 واسمه كروان فرج، ذكر لوسائل إعلام بريطانية، أن أحد ضباط الشرطة صرخ بالمشتبه به: "انبطح على الأرض" فامتثل الشاب البالغ 23 سنة "للأمر حالاً" وتمدد على الأسفلت في وقت وصل نحوه المزيد من عناصر الشرطة، فكبلوه بالأصفاد واقتادوه إلى حيث لا يزال محتجزاً ويخضع لتحقيق هدفه الكشف عما إذا كان للانتحاري شركاء، والمشتبه به منهم، فيما يمكن الاستنتاج أن الانتحاري الذي أعلنت السلطات البريطانية أنه معروف لديها، قد يكون "آسيوياً" أيضاً.

كروان، الشاهد على الاعتقال، قام بنفسه بتصوير رجال الشرطة وهم يلقون القبض على المشتبه به، وقال في ما قرأته "العربية.نت" بموقع صحيفة Daily Mail البريطانية، إنه وجده وقد شعر بصدمة في البداية ثم رسم ابتسامة على شفتيه، في وقت كانت 4 سيارات تابعة للشرطة تسد مدخلي الشارع الذي أبقوه فيه منبطحاً على الأرض لدقائق، ثم أقبل ضابط وتفحص حقيبة ظهر، وبعدها نقلوه مقيّد اليدين إلى سيارة "فان" تابعة للشرطة، واقتادوه، مضيفاً أنه لم يسمع المشتبه به يتلفظ بأي كلام، بل ظل صامتاً.