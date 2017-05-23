عائلات مكلومة في مانشستر تبحث عن أطفالها على "تويتر"

لجأت عائلات مكلومة في مدينة #مانشستر شمالي إنجلترا إلى شبكات التواصل الاجتماعي، بعد أن فشلوا في الوصول إلى أطفالهم الذين كانوا في الحفل الفني الذي تعرض لهجوم إرهابي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات، فيما قالت العديد من التقارير إنه تم إخلاء عدد من الأطفال دون وجود أي من ذويهم، وهو ما ترك الباب مفتوحاً لوجود آمال لدى هذه العائلات بأن تجد أطفالها في مكان ما من بين من تم إخلاؤهم بسلام.

وكان تفجير كبير استهدف حفلاً غنائياً للفنانة الأميركية أريانا غراندي كان يُقام على مسرح "أرينا مانشستر" ما أوقع 22 قتيلاً وأكثر من 50 جريحاً على الفور، فيما تسبب الانفجار بحالة من الهلع والخوف في أوساط أكثر من 21 ألف متفرج كانوا يحضرون الحفل، بينما أوردت بعض التقارير معلومات عن أن التفجير قد يكون ناتجاً عن "عملية انتحارية".

وفور سريان الأنباء عن الهجوم الذي استهدف الحفل لجأت العديد من العائلات والآباء والأمهات إلى شبكات التواصل الاجتماعي، طالبين الإغاثة وباحثين عن أطفالهم الذين فقدوا، حيث نشرت العديد من الحسابات صوراً لأطفال وفتيات في مقتبل العمر انقطع الاتصال معهم، ولم يتمكن ذووهم من معرفة أية أخبار عنهم.

إخلاء 50 طفلاً دون وجود ذويهم

وقالت جريدة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير على موقعها الإلكتروني اطلعت عليه "العربية.نت" إن بعض المعلومات تشير إلى أنه "تم إخلاء نحو 50 طفلاً من مكان الانفجار دون وجود ذويهم معهم وتم نقلهم إلى مكان آمن قريب من فندق هوليدي إن إكسبرس على مسافة قريبة من المكان"، فيما قال تقرير آخر في جريدة "مترو" الصادرة فجر الثلاثاء إن "فندق هوليدي إن استضاف مجاناً 50 طفلاً تم إجلاؤهم من مكان الانفجار لتأمين مبيتهم"، بعد أن تعطلت وسائل المواصلات وتقطعت السبل بأعداد كبيرة من الناس المتواجدين في المكان.

ونشرت سيدة تُدعى تشارلوت هول تغريدة على "تويتر" تتضمن صورة لطفلة تبلغ من العمر ست سنوات فقط، وكتبت تقول: "ابنة شقيقي البالغة من العمر 6 سنوات كانت في حفل مانشستر الليلة، لم نتمكن من التواصل معها ولم نسمع شيئاً منها أو من والديها، ونشعر بالقلق الشديد. لو أن أي شخص لديه أي معلومات فليتواصل معي".

صور لفتيات انقطعت أخبارهن

وكتبت سيدة تُدعى باولا روبنسون على "تويتر" تؤكد أنه تم بالفعل إخلاء عدد من الأطفال بسلام دون ذويهم إلى الفندق القريب من مكان الانفجار، وأكدت أنه يتم الاعتناء بهم هناك. وتابعت: "رجاء إعلام الآباء والأمهات الذين كانوا بصحبة أطفالهم في حفل مانشستر. نحن أخذنا العديد من الأطفال بقدر استطاعتنا ونقلناهم إلى فندق هوليدي إن، سوف نواصل تقديم الحماية لهم وسنبقى معهم".

ونشرت حسابات على "فيسبوك" أيضاً صوراً لفتاتين انقطعت أخبارهما وانقطع الاتصال عنهما منذ لحظة الانفجار، فيما يعيش ذووهما في حالة من الهلع والقلق والخوف منذ أن سمعوا أخبار استهداف الحفل الذي كانت فيه الفتيات.

يشار إلى أن شرطة "مانشستر" قالت بأنها سوف تخصص رقماً هاتفياً للاستفسار عن الضحايا والتواصل مع العائلات في أسرع وقت ممكن.