مانشستر.. مدينة الطلبة السعوديين والعرب في بريطانيا

أطلق سكان مدينة #مانشستر شمالي إنجلترا حملة فورية لمساعدة ضحايا #التفجير الإرهابي الذي استهدف حفلاً فنياً كان يحضره الآلاف، حيث عرضوا منازلهم وغرف نومهم للضحايا مجاناً من أجل المبيت والاستراحة وتناول الطعام والشراب، وذلك بعد أن تحولت ليلة الفرح التي كانوا يقضونها إلى رعب وخوف وهلع.

وسقط 22 قتيلاً وأكثر من 50 جريحاً في التفجير الإرهابي الذي استهدف مسرح "مانشستر أرينا"، والذي وقع عند الساعة العاشرة و35 دقيقة من مساء الاثنين، فيما تتحدث بعض التقارير عن أن الحادث نتج عن تفجير انتحاري، وهو ما لم تؤكده الشرطة حتى صباح الثلاثاء، فيما قالت المصادر الرسمية في المدينة إن الحفل الغنائي للفنانة الأميركية أريانا غراندي كان يحضره 21 ألف متفرج، فيما أدى الانفجار إلى حالة من الهلع والخوف والتدافع أدت إلى ارتفاع أعداد الضحايا.

وفور انتشار نبأ الهجوم الإرهابي الذي استهدف الحفل الفني في مانشستر أطلق سكان المدينة حملة على الإنترنت لاستضافة الناجين والضحايا واستقبالهم في بيوتهم، خاصة أن الهجوم وقع في ساعة متأخرة من الليل، فيما كان الحفل يزدحم بالقادمين من خارج المدينة، وبعضهم قادم من خارج #بريطانيا.

وأطلق نشطاء المدينة الوسم (#RoomForManchester) على "تويتر"، حيث تدافع العديد من سكان المدينة إلى فتح منزله أمام من يحتاج من الناجين أو المتضررين أو من يشعرون بالخوف والهلع مما جرى.

وأغلقت #الشرطة_البريطانية العديد من محطات القطار وأوقفت حركة الحافلات في أعقاب الهجوم الإرهابي، كما توقفت محطة القطارات الرئيسية القريبة من مكان الحفل "مانشستر فيكتوريا"، وفي الوقت ذاته استمرت حالة الخوف والهلع على الرغم من إخلاء مكان الانفجار في وقت لاحق، وهو ما أدى إلى انقطاع السبل بأعداد كبيرة من الناس، فيما رد سكان مانشستر على ذلك بفتح بيوتهم من أجل المبيت مجاناً فيها، خاصة بالنسبة للأطفال والنساء وكبار السن وغيرهم من ذوي الحاجة.

وقالت جريدة "مترو" الصادرة في لندن، فجر الثلاثاء، في تقرير اطلعت "العربية.نت" عليه، إنه "يتوقع أن تظل حركة القطارات في مانشستر معطلة حتى نهاية اليوم الثلاثاء"، وذلك بسبب استمرار التحقيقات التي تجريها الشرطة هناك، وهو ما يعني أن المواصلات ستكون شبه معدومة في المدينة، والحركة ستظل بطيئة وصعبة حتى نهاية اليوم.

وتصدر الهاشتاغ (#RoomForManchester) قائمة الوسوم الأعلى تداولاً على "تويتر" في بريطانيا ليلة الاثنين- الثلاثاء، حيث تحت هذا الوسم قدم سكان مانشستر الكثير من الخدمات لضيوفها وللناجين من الحادث الإرهابي، ابتداء من فتح منازلهم للمبيت فيها مجاناً، ووصولاً إلى تقديم خدمات التوصيل المجاني للأشخاص الذين تقطعت بهم السبل بسبب توقف حركة القطارات والمواصلات.

وبحسب جريدة "مترو" فإن فندق هوليدي إن في المدينة استضاف نحو خمسين من الأطفال الناجين من الهجوم الإرهابي الذي ضرب المدينة.

وكتبت المواطنة البريطانية راشيل إليس على "تويتر": "إذا كنتَ بحاجة لسرير أو كوب من الشاي، أو تريد شحن هاتفك النقال... الخ، فأنا على بعد 15 دقيقة فقط من مانشستر أرينا، أبوابنا مفتوحة".