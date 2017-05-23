مجلس الأمن يدين أحدث تجربة صاروخية لكوريا الشمالية

دان #مجلس_الأمن_التابع لـ #الأمم_المتحدة، الاثنين، أحدث تجربة أجرتها #كوريا_الشمالية على إطلاق صاروخ باليستي، وعبر عن قلقه من "سلوكها المزعزع للاستقرار وتحديها الصارخ والاستفزازي" للمجلس المؤلف من 15 عضواً.

ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسة مغلقة الثلاثاء بناء على طلب #الولايات_المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، لمناقشة التجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية يوم الأحد. وكان المجلس قد فرض #عقوبات على بيونغ يانغ للمرة الأولى عام 2006.

وقالت كوريا الشمالية اليوم إنها اختبرت بنجاح ما قالت إنه صاروخ باليستي متوسط المدى، استوفى كل الشروط الفنية، ويمكن الآن إنتاجه على نطاق كبير رغم أن المسؤولين الأميركيين أبدوا تشككهم في مدى تقدمه.