ميركل مصدومة بعد هجوم مانشستر وهذا ما تعهدت به

أبدت المستشارة الألمانية أنغيلا #ميركل صدمتها وحزنها، اليوم الثلاثاء، بعد #هجوم_انتحاري على حفل موسيقي في مدينة #مانشستر البريطانية أسفر عن مقتل 22 شخصا على الأقل، ووعدت بقتال من يرتكبون مثل هذه الأفعال.

وقالت "هذا الهجوم الذي يشتبه أنه إرهابي لن يزيدنا إلا عزما على مواصلة العمل مع أصدقائنا البريطانيين ضد الذين يخططون وينفذون مثل هذه الأعمال غير الإنسانية".

وتابعت "أطمئن الشعب البريطاني: ألمانيا تقف بجانبك".

وحسمت الشرطة البريطانية صباح الثلاثاء الجدل المستمر منذ عدة ساعات حول طبيعة الهجوم الذي استهدف حفلا بمسرح "مانشستر أرينا" كانت تحييه المغنية الأميركية #أريانا غراندي، والذي انتهى بمقتل 22 شخصاً وإصابة نحو 60 آخرين بجراح، حيث أكدت أن الهجوم كان عملاً انتحارياً، وكشفت أنها تحقق حالياً فيما إذا كان الانتحاري "ذئبا منفردا" أم أنه جزء من خلية إرهابية.

وكانت شرطة بريطانيا قد أعلنت في وقت سابق أن المهاجم قتل بينما كان يفجر عبوة ناسفة، من دون الكشف عن هويته، ويجري العمل على معرفة إن كان له شركاء، مشيرة إلى أنه كان يحمل متفجرات.

كما عثرت #الشرطة_البريطانية على جسم مجهول بالقرب من موقع الانفجار في مانشستر.

وأفادت المعلومات الأولية أن الانفجار وقع عند الباب الرئيسي بعيد اختتام الحفل، وتوجه الحاضرون للمغادرة.

وتعتبر #مانشستر_أرينا حيث وقع الانفجار، أكبر قاعة احتفالات مغلقة في أوروبا، افتتحت في 1995، وتستضيف حفلات موسيقية وأحداثاً رياضية.

وقال متحدث باسم نجمة البوب الأميركية غراندي (23 عاماً) إنها "بخير".