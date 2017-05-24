الإليزيه: ماكرون سيطلب تمديد الطوارئ حتى مطلع نوفمبر

من المقرر أن يطلب #الرئيس_الفرنسي #ايمانويل_ماكرون من البرلمان تمديد حالة الطوارئ حتى الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وفقا لما أعلنه #قصر_الإليزيه الأربعاء

وأعلنت حالة الطوارئ في البلاد بعد اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 التي أوقعت 130 قتيلا في #باريس.

وأكدت الرئاسة في بيان أن ماكرون يريد أيضا إصدار #قانون_جديد من أجل تعزيز "الأمن إزاء التهديد الإرهابي".

واوضحت الرئاسة ان ماكرون (39 عاما) الذي انتخب في 7 مايو/أيار "اعطى ايضا تعليمات لتشكيل مركز تنسيق بين الاجهزة المكلفة #مكافحة_الارهاب" سيتم تحديد هيكليته في مطلع يونيو/حزيران.

ويأتي إعلان القصر الرئاسي بعد يومين على اعتداء اوقع 22 قتيلا بينهم اطفال في مانشستر (بريطانيا) وتبناه تنظيم داعش.