الخارجية الإماراتية: حجب كافة المواقع الإعلامية القطرية

أكد مصدر في وزارة الخارجية الإماراتية، الأربعاء، حجب كافة المواقع الإعلامية القطرية.

وتأتي الخطوة الإماراتية بعد أن حجبت الجهات المختصة في #السعودية، الأربعاء، مواقع "الجزيرة.نت" ووكالة الأنباء القطرية (قنا) ومواقع الوطن والراية والعرب والشرق ومجموعة الجزيرة الإعلامية والجزيرة الوثائقية والجزيرة الإنجليزية.

وجاء حجب المواقع في السعودية والإمارات بعد تصريحات أمير قطر، أمس الثلاثاء، التي نقلتها وكالة الأنباء القطرية "قنا"، ومواقف #الدوحة من دعم الجماعات المتطرفة، والتحريض على الأحداث في #البحرين.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد شدد على أن #قطر نجحت في بناء علاقات #قوية مع #أميركا و #إيران في وقت واحد، نظراً لما تمثله #إيران من ثقل #إقليمي و #إسلامي لا يمكن تجاهله، وليس من الحكمة التصعيد معها، خاصة أنها قوة كبرى تضمن الاستقرار في المنطقة عند التعاون معها، وهو ما تحرص عليه قطر من أجل استقرار الدول المجاورة، وفقا لنص التصريحات.