الناتو يستجيب لترمب وينضم للتحالف ضد داعش

صرح مصدر دبلوماسي، الأربعاء، أن حلف شمال الأطلسي #الناتو، سينضم إلى #التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم #داعش، في تلبية لدعوة الرئيس الأميركي دونالد #ترمب للحلف بأن يزيد من دوره في محاربة التنظيم المتطرف.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن "سفراء الدول الأعضاء في الحلف اتخذوا القرار للتو، ولكن لا يزال يتعين أن يصادق قادة دول الحلف على القرار رسميا الخميس".

وكان وزير الخارجية الأميركي ريكس #تيلرسون، قد صرح أن الرئيس دونالد #ترمب يعتقد أنه من المهم أن ينضم #حلف_شمال_الأطلسي #الناتو لتحالف دولي يحارب تنظيم #داعش، وأنه يدعم الضمانات الأمنية المتبادلة مع الحلف.

وأضاف تيلرسون أن ترمب سيكون حازما عندما يجتمع مع الحلفاء في حلف الأطلسي للمرة الأولى، الخميس، مطالبا إياهم بزيادة إنفاقهم الدفاعي.

وأبلغ تيلرسون الصحافيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية بأن ترمب يريد من أعضاء الحلف أن يفوا بالتزاماتهم "في إطار تقاسم الأعباء".