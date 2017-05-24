بريطانيا.. اعتقال رجل يحمل سكيناً أمام قصر باكينغهام

اعتقلت الشرطة البريطانية، الأربعاء، رجلا يحمل سكينا أمام #قصر_باكينغهام قبيل مرور #الملكة_إليزابث #ملكة_بريطانيا.

وأظهرت صور عملية القبض على رجل ملقى على الأرض، فيما كان الضباط يقومون بتفتيشه، نقلا عن صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

وجاءت عملية اعتقال الشخص بعد إلغاء مفاجئ لمراسم تغيير نوبة الحراس على القصر الملكي.

وتأتي الواقعة بعد 48 ساعة من تفجير ضرب حفلا غنائيا في مدينة #مانشستر شمالي إنجلترا، وأسفر عن سقوط 22 قتيلا، وجرح 59 شخصا.

وأعلنت السلطات البريطانية، الثلاثاء، أن منفذ #هجوم_مانشستر هو #سلمان_عبيدي، ويبلغ من العمر 22 عاما، وهو مواطن #بريطاني من أصل #ليبي.

والانتحاري داعشي من أصل ليبي، من مواليد عام 1994. وهو من سكان #لندن، وسافر من العاصمة البريطانية، وتحديدا محطة فيكتوريا، إلى #مانشستر بالقطار لتنفيذ هجومه الانتحاري.

ووالدة الانتحاري تدعى سامية وتبلغ من العمر 50 عاما، ووالده يسمّى رمضان عبيدي، ضابط أمن سابق في ليبيا، وولدا في ليبيا، وهما ينحدران من قبيلة #العبيدات الواقعة غرب ليبيا، وهاجرا في البداية إلى لندن هربا من بطش نظام معمر القذافي، قبل أن ينتقلا إلى منطقة فالوفيلد في جنوب مانشستر حيث عاشا لمدة 10 سنوات على الأقل أنجبا خلالها سلمان العبيدي وأخوين آخرين وأخت واحدة.

وأعلن تنظيم داعش ، الثلاثاء، مسؤوليته عن الاعتداء الذي ضرب أثناء حفل المغنية الأميركية أريانا غراندي.