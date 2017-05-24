هجوم مانشستر.. البحث عن شركاء للانتحاري واعتقال 3

أعلنت الشرطة البريطانية توقيف 3 رجال، الأربعاء، في جنوب مانشستر (شمالي غرب إنجلترا) "على علاقة" بالاعتداء الذي وقع مساء الاثنين في قاعة حفلات في المدينة، وذلك في ظل البحث عن شركاء محتملين للانتحاري، سلمان عبيدي.

وكانت الشرطة أوقفت رجلا، الثلاثاء، في جنوب المدينة إثر الاعتداء الذي أوقع 22 قتيلا و59 جريحا وتبناه تنظيم داعش.

وإلى ذلك، ذكرت وزيرة الداخلية البريطانية، أمبر راد، الأربعاء، أن منفذ هجوم مانشستر أرينا يعتقد أنه عاد مؤخرا من ليبيا.

وردا على سؤال خلال مقابلة مع تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية عما إذا كان سلمان عبيدي عاد مؤخرا من ليبيا قالت أمبر "نعم، أعتقد أن ذلك تأكد، عندما تنتهي هذه العملية نريد أن نبحث خلفيته، وكيف أصبح متطرفا، وما هو الدعم الذي ربما حصل عليه".

وأوضحت أن المؤشرات تدل على أن لمنفذ هجوم مانشستر شركاء. وأضافت أن تبني داعش للهجوم الدامي الذي استهدف حفلاً غنائياً ليس مفاجئاً.

وأضافت أن سلمان كان معروفاً لدى الأجهزة الأمنية. وقالت الوزيرة لإذاعة "بي بي سي" إنه "شخص كانوا يعرفونه، وأنا متأكدة من أنه مع انتهاء هذا التحقيق، سنتمكن من معرفة المزيد" عنه.

وأعلنت أنه تم نشر نحو 3800 جندي في شوارع المملكة المتحدة.

إلى ذلك، قال وزير الداخلية الفرنسي الأربعاء إن المشتبه به بتنفيذ تفجير مانشستر ربما سبق له السفر إلى سوريا.

وكانت #تيريزا_ماي، رئيسة وزراء بريطانيا، أعلنت الثلاثاء عن هوية منفذ الهجوم سلمان العبيدي، البالغ من العمر 22 عاماً، والذي يتحدر من والدين ليبيين لجآ إلى بريطانيا قبل سنوات.

وشددت على أنه تم رفع حالة التأهب القصوى في المملكة المتحدة، بعد اعتداء مانشستر، ورفع مستوى التهديد الإرهابي في البلاد من "خطير" إلى "حرج" ما يعني أن اعتداء جديداً بات وشيكاً.

كما أشارت إلى أنه "لا يمكن تجاهل فرضية أن تكون هناك مجموعة أكبر من الأفراد على ارتباط باعتداء مانشستر".

وأضافت أن التحقيق جار لمعرفة ما إذا كان منفذ هجوم #مانشستر منفرداً أو له علاقة بشبكة كبيرة.

يذكر أن صحفاً بريطانية كانت نشرت في وقت متأخر، الثلاثاء، صورة قالت إنها لمنفذ الهجوم سلمان العبيدي.



