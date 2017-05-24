فرنسا وألمانيا تتفقان غداً على دور لحلف الناتو ضد داعش

قال أربعة دبلوماسيين أوروبيين إن #فرنسا و #ألمانيا ستتفقان على #خطة_أميركية لكي يضطلع حلف شمال الأطلسي #الناتو بدور أكبر في #المعركة_ضد_الإرهاب خلال اجتماع مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس.

وقال أحد الدبلوماسيين المشاركين في المناقشات "حلف شمال الأطلسي كمؤسسة سينضم إلى التحالف. السؤال هو إن كان هذا مجرد تحرك رمزي استجابة للولايات المتحدة. فرنسا وألمانيا تعتقدان ذلك".

وكان وزير الخارجية الأميركي ريكس #تيلرسون، قد صرح أن الرئيس دونالد #ترمب يعتقد أنه من المهم أن ينضم #حلف_شمال_الأطلسي #الناتو لتحالف دولي يحارب تنظيم #داعش، وأنه يدعم الضمانات الأمنية المتبادلة مع الحلف.

وأضاف تيلرسون أن ترمب سيكون حازما عندما يجتمع مع الحلفاء في حلف الأطلسي للمرة الأولى الخميس، مطالبا إياهم بزيادة إنفاقهم الدفاعي.

وأبلغ تيلرسون الصحافيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية بأن ترمب يريد من أعضاء الحلف أن يفوا بالتزاماتهم "في إطار تقاسم الأعباء".