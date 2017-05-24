عُمان: إجلاء مواطن أسترالي من اليمن

أعلنت سلطنة #عمان، الأربعاء، أنها أنقذت أسترالياً فقد أثره في #اليمن ونقلته إلى أراضيها تمهيدا لإعادته إلى بلده بعدما "عثرت عليه" بمساعدة قبلية في اليمن.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "تلبية لالتماس #الحكومة_الأسترالية المساعدة في معرفة مصير مواطنها المفقود في اليمن، قامت الجهات المعنية بالتنسيق مع الجهات في اليمن، وتم العثور عليه بمساعدة قبلية حيث نقل صباح اليوم من اليمن إلى #السلطنة تمهيداً لعودته إلى بلاده".

وفي كانون الثاني/يناير الماضي، ظهر مواطن أسترالي مخطوف في اليمن في شريط فيديو وهو يطلب من حكومته قبول طلبات خاطفيه المجهولين، بحسب ما أفاد موقع سايت الأميركي المعني بمتابعة مواقع المتطرفين.

وظهر في الفيديو الأسترالي الذي قدم على أنه كريغ ماكليستر وهو يقرأ بيانا فيما كان سلاح موجها إلى رأسه. وقال إن خاطفيه سيقتلونه إذا لم تتم تلبية مطالبهم التي لم يحددها.

ولم يوضح بيان وزارة الخارجية العمانية ما إذا كان المفقود الذي تم نقله إلى السلطنة هو ماكليستر.