لقاء مرجح بين أردوغان وميركل في قمة الناتو

تعتزم المستشارة الألمانية أنغيلا #ميركل لقاء الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان في قمة حلف شمال الأطلسي #الناتو، الخميس، في بروكسل، بحسب ما أفاد المتحدث باسمها.

وصرح ستيفن شيبرت في مؤتمر صحافي، الأربعاء، أنه "من المرجح جدا أن تلتقي ميركل بالرئيس التركي أردوغان على هامش #القمة".

وفي حال تأكيد اللقاء فإنه ستجري خلاله "مناقشة الكثير من القضايا التي ترغب المستشارة في إثارتها"، خصوصا "حق النواب الألمان في زيارة جنودنا"، بحسب شيبرت.

ومنعت #أنقرة الأسبوع الماضي نوابا ألمانا من زيارة قادة أنجرليك التركية حيث ينتشر #جنود ألمان في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في سوريا.

وتعتبر العلاقة بين تركيا وألمانيا مهمة بشكل خاص، نظرا لأن ثلاثة ملايين شخص من أصل تركي يعيشون في ألمانيا نتيجة برنامج "العمال الضيوف" في ستينات وسبعينات القرن الماضي.

إلا أن العلاقات بين البلدين توترت خصوصا بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا في تموز/يوليو الماضي، وبسبب عدة قضايا أخرى بينها الحملة على الاستفتاء لتوسيع صلاحيات الرئيس أردوغان.