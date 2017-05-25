شرطة بريطانيا: التأكد من سلامة لفافة مريبة في مانشستر

قالت #الشرطة_البريطانية، اليوم الخميس، إن خبراء المفرقعات أكدوا سلامة #لفافة كانت قد أثارت الريبة في #مانشستر، وإنها رفعت الطوق الأمني الذي كانت قد فرضته.

وقالت شرطة مانشستر الكبرى في بيان "كان هناك طوق أمني في هيوم، وليس في #ترافورد كما قيل من قبل، فيما يتصل بوجود لفافة أثارت الريبة". وأضافت "تبين سلامة الوضع وأزيل الطوق الأمني".

وكانت شرطة مانشستر قالت اليوم الخميس، إن الجيش والشرطة يتحركان للتعامل مع مكالمة تتعلق بإحدى الكليات في ترافورد بشمال #إنجلترا.

ووصلت وحدات تفكيك المتفجرات إلى مانشستر، الخميس، استجابة إلى نداء تلقته من المكان، بحسب ما أفاد بيان للشرطة.

وأفاد البيان المقتضب أن الوحدات "وصلت إلى الموقع الآن استجابة للنداء، فيما تم إغلاق الطرقات المحيطة.