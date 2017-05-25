أميركا تدخل مياه الصين الإقليمية.. والأخيرة مستاءة

أعلنت #الحكومة_الصينية، الخميس، أن #السفينة_العسكرية_الأميركية، التي عبرت قرب جزيرة صغيرة تطالب #بكين بالسيادة عليها في بحر الصين الجنوبي، دخلت مياهها الإقليمية "بدون إذن".

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية، لو كانغ، خلال مؤتمر صحافي عن "استياء (الصين) الشديد ومعارضتها القوية" بعد هذا التحرك الذي قامت به #البحرية_الأميركية، وهو الأول من نوعه في عهد الرئيس دونالد #ترمب.

وكان مسؤول أميركي قد أعلن، الأربعاء، أن سفينة "يو أس أس دوي" التابعة للبحرية الأميركية عبرت على مسافة "أقل من 12 ميلاً بحرياً" من جزيرة "ميستشيف" الصغيرة التي تطالب بها الصين في أرخبيل سبراتليز.

وقال المسؤول إن العملية تهدف إلى التأكيد على "حرية #الملاحة " في هذه المياه المتنازع عليها.

كما ذكر المتحدث الصيني أن البحرية الصينية "تعرفت إلى السفينة الأميركية طبقاً للقانون وأمرتها بالابتعاد"، محذراً بأن تحرك البحرية الأميركية "قوض سيادة (الصين) وأمنها" وكان من الممكن أن يثير حوادث بحرية أو جوية.

كذلك أكد أن #السيادة الصينية على أرخبيل سبراتليز والمياه المحيطة به "أمر لا نزاع فيه".

وتطالب الصين بالسيادة على القسم الأكبر من بحر الصين الجنوبي، بما في ذلك مناطق قريبة جداً من سواحل العديد من دول جنوب شرق #آسيا.