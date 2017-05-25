الناتو ينضم للتحالف ضد "داعش" بدون مشاركة في المعارك

أعلن أمين عام #حلف_شمال_الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، عن انضمام #الناتو للتحالف الدولي ضد "داعش"، وذلك قبل ساعات من أول قمة يشارك فيها الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب.

وقال #ستولتنبرغ إن القرار الذي يأتي استجابة لطلب من #الولايات_المتحدة التي تقود #التحالف_الدولي "سيوجه رسالة سياسية قوية حول وحدة الصف في مكافحة الإرهاب". ولكنه أضاف متحدثاً أمام الصحافيين في بروكسل أن "هذا لا يعني أن الحلف الأطلسي سيشارك في عمليات قتالية".

وأعلن ستولتنبرغ تعيين منسق شؤون مكافحة الاٍرهاب، كما أنشأ الناتو أيضاً خلية استخبارات حول #المقاتلين_الأجانب و #مكافحة_الاٍرهاب.

ويلتقي رؤساء دول وحكومات بلدان الحلف الأطلسي الـ28 بعد ظهر الخميس في حفل تسليم مفاتيح مقر الحلف الجديد، ثم حول عشاء عمل.

الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب كان طالب #الناتو بأن يزيد من دوره في محاربة تنظيم #داعش.

فرنسا وألمانيا ستتفقان أيضاً على الخطة الأميركية للاضطلاع بدور أكبر في المعركة ضد "داعش"، بحسب دبلوماسيين، ولكن مع التشكيك بحجم الدور الذي سيشارك فيه #حلف_الأطلسي ومدى رمزيته.