تراجع عدد المهاجرين إلى بريطانيا في 2016

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، أن صافي أعداد المهاجرين إلى #بريطانيا انخفض عام 2016 إلى أدنى مستوى له في غضون أكثر من عامين ونصف، مدفوعاً بالأساس بارتفاع عدد مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يغادرون البلاد.

وقال المكتب الوطني البريطاني للإحصاء إن صافي عدد المهاجرين إلى بريطانيا في السنة التي تنتهي في ديسمبر كانون الأول 2016 بلغ 248 ألفاً بانخفاض 84 ألفاً عن العام الذي سبقه، وهو أقل رقم يسجل منذ السنة التي انتهت في مارس/آذار 2014.

ولعبت المخاوف حيال الهجرة دوراً كبيراً في تحديد اتجاه تصويت البريطانيين في الاستفتاء على مغادرة بلادهم الاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران الماضي. وكانت #الحكومة_البريطانية حينها قد فشلت مراراً في الوفاء بتعهداتها بخفض صافي عدد المهاجرين السنوي إلى بريطانيا إلى أقل من 100 ألف.

وأكدت رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، التي دعت إلى انتخابات عامة في الثامن من يونيو/حزيران، على الوفاء بتعهد سلفها بالحد من المستوى السنوي لصافي أعداد المهاجرين إلى أقل من 100 ألف، لكنها لم تضع جدولاً زمنياً لذلك.

وقال المكتب إن هذا التغير يرجع إلى ارتفاع عدد المغادرين للبلاد ومعظمهم من الأوروبيين، إضافة إلى انخفاض عدد الوافدين إلى بريطانيا.

وأوضح المكتب أن صافي عدد المهاجرين من مواطني الاتحاد الأوروبي انخفض على أساس سنوي بواقع 51 ألفاً إلى 133 ألفاً بعد انخفاض أعداد الوافدين من ما يسمى تكتل دول #الاتحاد_الأوروبي الثماني، وهي جمهورية التشيك واستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا.

وذكر المكتب أن صافي عدد #المهاجرين من هذه الدول الثماني انخفض 41 ألفا ليصل إلى خمسة آلاف، وهو أقل مستوى مسجل منذ انضمام هذه الدول إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004.