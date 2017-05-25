روسيا.. تفكيك خلية داعشية مجهزة لشن هجمات

تحدثت وسائل إعلام روسية، نقلاً عن أجهزة أمنية عن اعتقال مجموعة من أربعة أشخاص تابعة لتنظيم #داعش ومرتبطة بالتنظيم في #سوريا كانت تخطط لشن #هجمات ضد #وسائل_نقل في #روسيا مع العثور على مصنع للمتفجرات و #عبوات_ناسفة.

وكان #جهاز_الأمن_الفيدرالي الروسي، قد أعلن، في نيسان/أبريل الماضي، أنه أحبط اعتداء لـ"داعش" في جزيرة #سخالين، مركز النفط والغاز في أقصى شرق البلاد.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن بيان لجهاز الأمن أنه اعتقل اثنين من أنصار التنظيم في سخالين كانا يخططان "لارتكاب هجوم إرهابي خطير في مكان مزدحم".