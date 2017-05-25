صور العبيدي يشتري حقيبة يعتقد أنه أخفى فيها المتفجرات

أظهرت لقطات مزعجة منفذ #هجوم_مانشستر #سلمان_العبيدي وهو يشتري حقيبة يد، وقد تم أخذها في مركز أرنديل بمانشستر قبل أيام قليلة من تفجيره #القنبلة_المسمارية، التي أدت لمقتل 22 شخصاً وجرح 119 آخرين.

وقد أظهرت الصور التي عرضت على "سكاي نيوز" الإنجليزية، رجلاً يرتدي زياً رياضياً، بقبعة البيسبول، ولبسة رياضية داكنة، داخل مركز التسوق ليلة الجمعة الماضية.

وقد كانت الحقيبة السوداء التي يظهر عليها لون أزرق في الخلف، جديدة تحتفظ ببطاقة البيع.

ولم يتضح بعد ما إذا كان العبيدي قد استخدم الحقيبة نفسها في إخفاء القنبلة التي أقدم بها على #الهجوم_المدمر في #حفل_أريانا_غراندي، أم لا.

ومع ذلك، فهي تبدو شبيهة لأجزاء من حقيبة ظهرت في صور تسربت إلى صحيفة "نيويورك تايمز" يوم الأربعاء.

ووفقاً لما ذكره المذيع في "سكاي نيوز" فإن العبيدي قام بسحب مبلغ 250 جنيها إسترلينياً من آلة النقد، وذهب للتسوق بعدها لشراء الحقيبة حوالي الساعة الثامنة مساء.

ويذكر أن الشرطة تحاول الآن تتبع تحركاته في الفترة التي تلت مغادرته لمنطقة التسوق.

وفي ليلة الاثنين الماضي، فجّر العبيدي #المتفجرات، بالقرب من مدخل مانشستر أرينا، حيث كان آلاف الشباب يغادرون حفلة أريانا غراندي.

ويعد هذا أعنف #هجوم_إرهابى في المملكة المتحدة منذ #تفجيرات_لندن 7/7 في عام 2005.