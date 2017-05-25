ماي ستثير مسألة تسريب معلومات عن تفجير مانشستر مع ترمب

قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن رئيسة الوزراء #تيريزا_ماي ستثير مسألة تسريب معلومات من الولايات المتحدة عن #تفجير_مانشستر مع الرئيس الأميركي دونالد #ترمب خلال قمة حلف شمال الأطلسي، المقرر انعقادها في #بروكسل، اليوم الخميس.

وذكر تلفزيون سكاي نيوز أن الحكومة "غاضبة" من تسريب تفاصيل عن التحقيق في التفجير، الذي أودى بحياة 22 شخصاً في حفل للمغنية #أريانا غراندي يوم الاثنين.

فيما قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الخميس إن الشرطة البريطانية أوقفت إطلاع السلطات الأميركية على المعلومات الخاصة بالتفجير الانتحاري في #مانشستر بعد تسريب تفاصيل التحقيق، مما أغضب حكومة #بريطانيا.

وانتقدت الحكومة والشرطة في بريطانيا التسريبات وتقولان إنها قد تقوض تحقيقاتهما في الهجوم الذي أودى بحياة 22 شخصاً في حفل غنائي يوم الاثنين. وأعلنت #الشرطة_البريطانية الخميس أن تسريب المعلومات المرتبطة باعتداء مانشستر الدامي أمر يضر بالتحقيق، بعدما تم الكشف في فرنسا والولايات المتحدة عن تفاصيل متعلقة بالملف.



وقال متحدث باسم شرطة مكافحة الإرهاب إن المحققين يعولون على الثقة مع شركائهم الأمنيين حول العالم، مضيفاً "عندما يتم خرق هذه الثقة، فيقوض ذلك هذه العلاقات ويقوض تحقيقاتنا".