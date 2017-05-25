مكافحة الإرهاب تتصدر أعمال القمة الأطلسية

تتصدر استحقاقات مكافحة الإرهاب قمة حلف شمال الأطلسي، التي يشارك فيها لأول مرة الرئيس دونالد #ترمب.

وفيما يستبعد الحلف خيار نشر قوات برية في الميدان، أكد الأمين العام ينس #ستولتنبرغ أن الحلف سيوسع نطاق التغطية الجوية لتزويد التحالف الدولي ضد داعش بالبيانات ومعطيات الميدان في سوريا والعراق.

وبهذا تكون مواجهة الإرهاب وتوسيع الحرب ضد داعش، من ناحية وزيادة الدول الأوروبية الإنفاق العسكري من ناحية أخرى يمثلان القضيتين الرئيستين اللتين يبحثهما زعماء حلف الناتو، في مقره الجديد، بعد يومين على اعتداء مانشستر أرينا.

وينتظر أن تعلن القمة عن توسيع نطاق التغطية الجوية التي تؤمنها طائرات الإنذار المبكر التابعة للحلف، حيث تزود قوات #التحالف #الدولي ضد #داعش بالبيانات والمعطيات المتغيرة في الميدان.

النفقات العسكرية الأوروبية بلغت265 مليار دولار، أي دون نصف موازنة الدفاع الأميركية التي بلغت 626 مليار، العام الماضي. وتحسباً للتهديدات المحتملة في شرق أوروبا قررت الولايات المتحدة زيادة إنفاقها العسكري في أوروبا بنسبة 40%.