منفذ اعتداء مانشستر مر بمطار اسطنبول

أفاد مسؤول تركي الخميس أن منفذ اعتداء مانشستر #سلمان_العبيدي (22 عاما) مر بمطار #اسطنبول قبل أن ينفذ اعتداءه الذي أدى إلى مقتل 22 شخصا.

وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس "أستطيع أن أؤكد أنه مر بمطار أتاتورك في اسطنبول"، وهو مطار دولي رئيسي.

وأوضح أنه لم يتم إطلاع تركيا على أي معلومات استخباراتية تتعلق بالعبيدي قبل وجوده في اسطنبول.

ولم تكشف السلطات التركية فورا الوجهة التي جاء منها العبيدي وما إذا كان قد عبر الحدود البرية أم أن اسطنبول كانت فقط منطقة ترانزيت انتقل فيها من طائرة الى أخرى.

وقال أحد أقارب العبيدي لوكالة "فرانس برس" إنه توجه من #ليبيا الى مانشستر قبل أربعة أيام من الاعتداء.

وذكرت #الشرطة_الألمانية أنه توقف لفترة وجيزة في مطار دوسلدورف لتغيير طائرته.

وتعتبر اسطنبول نقطة ترانزيت رئيسية بالنسبة لليبيين المتوجهين من بلادهم إلى أوروبا بسبب عدم وجود رحلات مباشرة من المدن الليبية إلى غالبية الوجهات.